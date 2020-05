Schokolade und Kakao für Reichl und Partner

at, de, chReichl und Partner PR setzt sich im Pitch um den drei Märkte betreffenden Etat der Privat-Confiserie Rausch durch. Das Familien-Unternehmen verarbeitet seit knapp 100 Jahren Edelkakao zu Schokolade und will mit Kommunikationsarbeit in den Märkten Österreich, Deutschland und der Schweiz die Potenziale dieser Märkte ausschöpfen.