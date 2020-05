Schönheitspflege für Miss.at und Diva-online.at

Beide eigenständige Online-Auftritte, den beide Medienmarke finden sich auch unter dem Dachmarken-Konstrukt Typischich.at, wurden gestalterisch an ihren Fronten "stark an den Printmarken orientiert". In den Seiten, die architektonisch hinter oder unter diesen Frontseiten angesiedelt sind, wurden wiederum die, die die beiden Medien charakterisierende Design, die wiederum von den Inhalten und den jeweiligen Zielgruppen abhängen, realisiert.



Zentrale Effekt dieser Adaptionen sind die Stärkung der jeweiligen Medienmarke und der Ausbau der zwingend notwendigen Unterscheidungsfähigkeit und Wiedererkennung im Markt und vom Markt also die Akzentuierung aller Alleinstellungsmerkmale in der Wettbewerbswahrnehmung.