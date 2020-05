Schöne Mädchen-Pension

at // Ab 4. Mai erhöht sich wieder der Pulsschlag bei den Buben die Puls 4 schauen. Das mittlerweile vermisste und herbeigesehnte Jungdamen-Komitee des "Austria next Topmodel"-Contest steht wieder vor der Kamera. Zehn Wochen können treue Fans und dürfen neue Fans die Traumfigur-Inhaberinnen auf ihrem Weg in die "Model WG" begleiten. Allerdings wird wieder ausgelesen. Fünf Mädchen werden in die Wohnung am Wiener Stephansplatz einziehen. Die Queen dieses Palasts gewinnt eine Testimonial-Kampagne und übersiedelt in eine ähnliche WG in New York. Dort wird dann auf internationalem Niveau gemodelt. atmedia.at