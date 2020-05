Schneller in die Betten

at // Tiscover.com wird weiterentwickelt und geht am 1. Mai als Alpenportal online. Der bisherige Fokus verschiebt sich. Ab Anfang Mai werden buchbare Unterkünfte im gesamten Alpenraum angeboten. Die Informationstiefe zu den Angeboten wird vertieft. Der optische Auftritt und die Navigation wird optimiert. Die Portal-Services werden dahingehend adaptiert, um die Gäste "noch schneller in die Betten" zu bekommen. Aus diesem Grund gehen Tiscover und Eigentümer HRS auf Roadshow, präsentieren das neue Portal und alle ab sofort zur Verfügung stehenden Online-Werbemöglichkeiten. atmedia.at - ein erster Blick auf das Tiscover Alpenportal