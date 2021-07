Schnelle Eingreiftruppe

usa // CNN, kurzfristig der bedeutendste Nachrichten-Sender der Welt, peilt eine Verdoppelung seiner Korrespondenten-Zahl in den USA an. Dabei soll auch gespart werden. Der Plan: Journalisten mieten sich bei lokalen Medien ein und produzieren selbständig mit Kleinkameras Beiträge für TV und Internet. Die dafür vorgesehene Ausrüstung konnte bereits in Krisengebieten erprobt werden. Süddeutsche Zeitung, Seite 17