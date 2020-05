Schneeberger wird PocketScience-Geschäftsführer

Schneeberger will PocketScience noch stärker auf "Optimierung dezentraler Geschäftsprozesse wie Vertrieb und Außendienst" fokussieren und dafür "qualitativ hochwertige mobile Gesamtkonzepte" als "fundamentale Bausteine" einsetzen.



Schneeberger war in der Vergangenheit für Upper Network, die Agentur men on the moon und zuletzt in der IT-Prozess-Optimierung und dem -Management selbständig tätig.



Er bildet gemeinsam mit Falb Jürgen, dem geschäftsführenden Gesellschafter, die Geschäftsführung von PocketScience. Das Unternehmen gehört mehrheitlich men on the moon.



Parallel zu dieser Neuorganisation der Geschäftsführung wird PocketScience Inc., die US-Tochter mit Sitz im kalifornischen Santa Monica gegründet. Deren Aufbau erfolgt unter der Führung von Alexander Stickelberger, dem Miteigentümer von Nous Wissensmanagement. Beide Unternehmen operieren sowohl in Wien als auch in Kalifornien von den jeweils gleichen Standorten aus und nutzen, die sich daraus ergebenden Synergie-Effekte.