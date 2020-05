Schnee-Spender Wetter.tv

Denn schneit es am 24. Dezember um 12 Uhr am Wiener Stephansplatz - Ort und Zeit der Messung - nicht, will das Wetter.tv-Betreiberunternehmen Ubimet für jeden Facebook-Fan zehn Cent an Licht ins Dunkel spenden. Schaffen es die Wetter.tv-Facebook-Fans bis zum Heiligen Abend mehr als 24.120 Schneeflocken an ihre Freunde, Bekannte und Familie aus dem Account zu versenden, spendet Ubimet 5.000 Euro an Licht ins Dunkel.



atmedia.at