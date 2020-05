Schnäppchenjäger werden Gutschein-King

Deal des Tages

Im Zentrum des Angebots steht der "Deal des Tages". Mit diesem Service wird ein, nur Guschein-King.at-Nutzern vorbehaltenes Offert mit einem überdurchschnittlichen Rabatt, das 24 Stunden gültig ist, platziert. Die Plattform ist via Facebook, Twitter und dem Lokalisierungsservice Foursquare in die Social Media-Welt eingebunden.



Jenen, nicht so online-affinen Menschen will Herold Gutschein-King.at nicht vorenthalten. Ausgewählte Schnäppchen kommen via Gutschein-Heft in die österreichischen Haushalte. Gutschein-King.at ist nach Gutschein24.at, DealHamster, TiboDono, Dealzentrale.at und wizzTrip.com das sechste, wenn man es so nennen will, österreichische Groupon-Angebot.