Schmitz wechselt von ÖVP zu EUP

atVera Schmitz setzt ihre Kommunikationslaufbahn als Senior Beraterin bei Ecker & Partner fort. Von der ÖVP Bundespartei kommend, erstreckt sich Schmitz Aufgabengebiet in der Agentur auf Public Affairs, Kampagnen und Events. Sie wird, wie es heißt, "maßgeblich an Konzeptionen und Strategie-Prozessen in Akquise und in der Kundenbetreuung" agieren.