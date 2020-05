Schmiedl fährt für Puls 4 Taxi

Schmiedl wird in dem Taxi Fahrgäste auflesen und ihnen während der Fahrt Fragen stellen, die mit Bargeld belohnt werden. Drei falsche Antworten beenden die Fahrt. Ihre Cash-Fahrt können Teilnehmer mit einem Telefon-Joker und einem Passanten-Joker bis zum Fahrtziel fortsetzen. Dort wird der Gewinn mit einer abschließenden Masterfrage verdoppelt.



Puls 4 dreht in den kommenden Wochen in Innsbruck, Salzburg, Graz und Wien die ersten 20 Folgen, die im Herbst auf Sendung gehen.



In Deutschland lief das Format bei kabel eins, Sat.1 Comedy und 9Live von April 2006 bis Juni 2008. Weltweit kam und kommt das Cash Cab-Konzept in 27 Märkten zum Einsatz.



atmedia.at