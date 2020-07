Schlossseiten.at zum Burgen-Land Österreich

Schlossseiten.at ist sowohl im stationären als auch im mobilen Web erreichbar. Letzteres erleichtert das Auffinden eines dieser gesuchten historischen Gebäudes, die zwar mitunter weithin sichtbar aber aus der Nähe dann wieder nicht mehr so einfach zu finden sind. Das Webservice ist für private Interessenten und Unternehmen gleicermaßen gedacht, um den künftigen Bewirtschaftungsgrad erhöhen zu können.



Lensing schwebt dazu konkret die Vision vor, mit Schlossseiten.at "eine starke, etablierte Dachmarke zu schaffen", die, wie sie sagt, "für Qualität und Zuverlässigkeit steht" und "qualitätsbewusste sowie traditionsverbundene Kundenschichten im In- und Ausland anspricht". Sie peilt weiters an "die Schlösser von Gestern in die digitale Zukunft zu begleiten".



Sie avisiert, dass eine Immobilienbörse für österreichische Schlösser bereits in Vorbereitung ist.