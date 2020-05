Schloss Schönbrunn für Lucy Marx

Die drei mobilen Plattformen wurden von der Agentur auch in drei technischen Versionen - für Apple iOS, Android und JavaScript nicht-unterstützende Endgeräte - realisiert, die insgesamt eine relevante Abdeckung der Smartphone-Nutzung ergeben und entsprechende Kontakte in alle, die drei Kulturbetriebe besuchenden Zielgruppen ermöglichen.



Die Portale stellen die wichtigsten für einen Überblick und einen Besuch notwendige Informationen dar.



Die Schönbrunn-Seite ist darüber hinaus mit einem in 16 Sprachen verfügbaren Audio-Guide ausgestattet, der als Begleiter durch die Prunkräume dient und die vor Ort angebotenen Guides obsolet macht.



atmedia.at