at // Dem gestern in der Kleinen Zeitung geäußerten Verdacht, der ORF habe im Innenministerium interveniert, um ATV weitere Folgen der achteiligen Doku "Die Autobahnpolizeit" zu unterbinden, tritt ORF-Sprecher Pius Strobl mit Vehemenz entgegen. "Interventionen sind nicht Stil des ORF. Es verstößt gegen jede Fairness, einen Mitbewerber anzuschwärzen", wird Strobl in der heutigen Ausgabe der Kleine Zeitung zitiert. Strobl klassifiziert die Behauptung als "schlicht und einfach die Unwahrheit". Kleine Zeitung, Seite 51