Schleichwerbung verhindern

eu // EU-Industriekommissar Günter Verheugen will der Pharma-Industrie die Vermittlung von Produktinformationen über rezeptpflichtige Arzneien in Online- und Printmedien erleichtern. Werbung für verschreibungspflichtige Medikamente bleibt weiterhin verboten. Der von Verheugen vorgelegte Gesetzesentwurf sieht die Verbreitung von Hersteller-Informationen im Internet und in "gesundheitsbezogenen Publikationen" vor.