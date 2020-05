Schlachten-Brüder

at // Christian Rainer und Christian Ortner zogen Rücken an Rücken in journalistische Auseinandersetzungen und standen sich in der, wie sie in Annalen genannt wird "Mutter aller Magazin-Schlachten" zwischen profil und Format gegenüber. Am 1. Juli 1998 war, wie es Rainer nennt, "die Kacke bereits am Dampfen". Wolfgang Fellner hatte "Format" gelauncht und in Stellung gebracht. Verhindert hätte dies nur ein Handel. Ortner: "Für den Fall, dass sich Raiffeisen vor dem Erscheinen des ersten Formats entschieden hätte, den trend-profil-Verlag an die News-Gruppe zu verkaufen, wäre das Format gar nicht erschienen." Rainer und Ortner blicken zurück. BESTSELLER, Nr. 10, Seite 10 ff