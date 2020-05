Schiefer Wirkungsvergleich

Gut gerollt

Die erzielte höhere Werbeerinnerung, die besseren Image-Werte, etc. liegen nicht nur wegen der ganz spezifischen Umfeldplatzierung - die Aufmerksamkeit für einen angeforderten Video-Inhalt und dem Davorschalten eines PreRoll-Ads - über jenen Werten von Display-Ads. Dass damit derzeit ein anderes ROI-Ergebnis erzielt wird, liegt auf der Hand. "Die Kombination beider Online-Werbeformen ist also besonders erfolgreich", kratzen Nielsen und Smartclip die Kurve wiewohl klar ist, dass Smartclip an Display-Ad-Erfolgen kein grosses Interesse haben dürfte. Der wichtigts Werbewirkungseffekt derartiger Vergleiche ist der Recall und der Impact für Apfel mit Birnen vergleichenden Unternehmen.



atmedia.at