Schickler verstärkt Medien-Beratung

Skulimma ist seit 2009 in der eingangs genannten Funktion tätig. Von 2007 bis 2009 war er Chief Digital Officer der Mecom Group, die auch in dieser Zeit versuchte in Deutschland durch den Kauf des Berliner Verlags Fuß zu fassen, im Frühjahr 2009 auch aufgrund der damaligen Konjunkturkrise scheiterte und ihre damaligen Besitzungen um 152 Millionen Euro an DuMont Schauberg verkaufte.



Skulimma war von 1992 bis 1998 für den Berliner Verlag tätig und von 2003 bis 2007 CEO der Deutschen Zeitungsholding.



In seinem Managementfokus steht die digitale Transformation von Tageszeitungen auf redaktioneller und kaufmännischer Ebene sowie die Entwicklung neuer Geschäftsfelder.