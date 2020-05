Scheubrein leitet D.A.S-Unternehmenskommunikation

Scheubrein ist in ihrer neuen Funktion für die strategische Konzeption sämtlicher Kommunikationsmaßnahmen wie Medien- und Öffentlichkeitsarbeit, Social Media und interne Kommunikation, etc. verantwortlich.



Sie wechselte von der Agentur Cidcom zum neuen Arbeitgeber und war dort zuletzt Senior Communication Manager. Zuvor war sie in der Industriellenvereinigung und für Rosam Change Communications tätig.



atmedia.at