usa // An die Omnicom Group verliert BBDO Worldwide die Brause-Partnerin Pepsi. In den USA werden in Zukunft TBWA\Chiat\Day und Arnell Group für Pepsi arbeiten. TBWA\Chiat\Day sollen die Kommunikation an den vielfältigen Kundenkontakt-Punkten erfrischen. BBDO wird jedoch für weitere Pepsi-Marken tätig sein. Außerhalb der USA bleibt alles beim Alten.