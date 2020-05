Schauplatz oe24.at

Grosser Wurf

Es hebt sich damit mehr als deutlich von vergleichbaren Online-Angeboten in Österreich ab. Die Inhalte, erklärt oe24.at-Geschäftsführer Martin Gaiger, sollen emotionaler, lesbarer und erlebbarer werden. Dafür wurde die bestehende Bildsprache weitergedreht und akzentuiert. Es ist auch primär ein optischer Relaunch. Deutlicher als bislang kommen - sichtbar an der horizontalen Navigation - die Kernthemen von oe24.at - News, Sport, Leute, Life, Money, Wetter - zum Vorschein. Und die Umstellung hat sich in den ersten Stunden bereits bemerkbar gemacht. Gaiger: "Bis 13.30 hatten wir um 40 Prozent mehr Zugriffe zu verzeichnen als gestern bis zu diesem Zeitpunkt." Wie bei jeder neuen Phase eines kommerziellen Online-Mediums ändern sich auch die Möglichkeiten der werblichen Einbindungsvarianten. Gaiger: "Die Optionen zur Einbindung großflächiger Werbemittel sind mehr und vielfältiger geworden." Die Inventar-Menge, ergänzt er, blieb nahezu gleich. Dieser Relaunch ist die erste große optische Veränderungen seit dem Portal-Launch im Jahr 2006. Im Herbst 2008 gab es leichte Optimierungen. Gaiger und Maier sind überzeugt, dass oe24.at "ein wirklich grosser Wurf geworden ist".



