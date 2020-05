at // Schlumberger und Hochriegl stossen auf die gemeinsame Zukunft an. Die Schlumberger AG kauft Hochriegl Wein- und Sektkeller GmbH und integriert die Marke in ihr Portfolio. Kattus wird sich in Zukunft auf die Herstellung der Kattus-Range und deren Vertrieb sowie auf das Distributionsgeschäft konzentrieren.