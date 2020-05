schau tv nimmt Gestalt an

Das Fussball-Magazin geht am 30. Juli 2012 erstmals on Air. Dessen Inhaltsmix ist klar und klassisch: Spielberichte, Tore, Tabellen, Interviews, Hintergründe und weiteres Faktisches, das den Spielbetrieb der Ostliga erhellt und beleuchtet. In diesem Zusammenhang erweitert schau tv auch seinen Teletext um die Ergebnisse und Tabellen aller Fussball-Ligen und -Klassen in denen Erwachsenen-Teams in den Bundesländern Wien, Niederösterreich und Burgenland aufeinander treffen.



"Die Ostliga endlich ins Fernsehen bringen und deren Fans und Interessenten miteinander vernetzen", nennt Rudolf Mathias, schau media-Verlagsleiter die Intention dieser Programm-Einführung.