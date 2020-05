Schau TV geht Frauen-Träumen nach

Die Einsichten zum emotionalen, seelischen und intellektuellen Innenleben explizit junger Frauen sollen künftig in ständig wechselnden Umgebungen vermittelt werden. Das kündigt Programmdirektor Rudolf Mathias an. Wenn die Dornrosen jetzt in der Studio-Küche des Senders in Eisenstadt auftreten, könnten sie, veranschaulicht Mathias die Reiselust der Show, in Zugabteilen, Wellness-Hotels oder Konditoreien auftreten.



Das Grundkonzept dieser "Road-Show" ist, dass Schau TV sich selbst und Örtlichkeiten aus dem Sendegebiet sichtbar macht. Mathias dazu: "Und geeignete Locations, die das Programm der Dornrosen unterstreichen, gibt es dafür genug."



Wovon Frauen träumen ist am 14. Dezember 2013 um 22 Uhr und in einer Wiederholung am 15. Dezember 2013 um 12 Uhr zu sehen. Darüber hinaus wird die Musik-Kabarett-Show in der darauf folgenden Wochen von Montag bis Freitag an jeweils zwei Sendeterminen pro Tag wiederholt.



Um die musikalische Schaffenskraft der Dornrosen ist es so bestellt: