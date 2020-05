at // Der gerüchteomwobene Privatsender Servus TV wird in HD-Qualität on air gehen. Indikator dafür ist die Kennung "Servus TV HD" und die Signalfrequenz 11.302 GHz horizontal/19,2 Grad Ost auf dem Satelliten Astra. Das Red Bull-TV-Projekt soll im kommenden Herbst gestartet werden.