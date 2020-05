Scharfe Expansion

at // Der Markenartikler Kotányi schließt das Wirtschaftsjahr 2008 mit einem erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 122 Millionen Euro und einem Umsatzwachstum von 20 Prozent. Treiber dieser Entwicklung sind die Märkte in zentral-, ost- und südosteuropäischen Raum. Das Auslandsgeschäft trägt nach 53 Prozent im Jahr 2007, 60 Prozent im Jahr 2008 zum Betriebsergebnis bei. Die höchsten Wachstumsraten weisen Russland (+56 Prozent), Serbien (+49 Prozent) und Ukraine (+48 Prozent) auf. Der russischen Kotányi-Tochter kommt strategische Bedeutung zu. Erwin Kotányi, Geschäftsführer des Unternehmens: "Das Potenzial, das im russischen Markt steckt, ist enorm. Ähnlich interessant ist die Ukraine. Daher liegt unser strategischer Fokus ganz klar auf dieser Region." atmedia.at