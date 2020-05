Schalkhammers Wechsel von Mediaprint zu Goldbach Media

Sein Portfolio besteht aus den Reichweiten und Inventarien der TV-Programme Viva, Nickelodeon, Comedy Central, RiC sowie aus einem, wie beziffert wird, aus "mehr als 3.000 Screens an 2.450 Standorten" bestehenden Out-of-Home-Mediennetzwerk.



Schalkammer war zuletzt Leiter der Agenturbetreuung und Verkaufsleiter Kronen Zeitung in der Mediaprint. Davor und über zwölf Jahre hinweg war er in der ORF Enterprise in verschiedenen Funktionen tätig.



Der eingangs erwähnt Zinn, dessen Aufgaben Schalkhammer übernimmt, wechselt in die Selbständigkeit.



atmedia.at