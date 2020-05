Schaffner ohne Fahrplan

at // Man darf davon ausgehen, dass die Novelle des ORF-Gesetzes in den Safes der Parteizentralen der Regierungsparteien bereits zu reifen beginnt. Das noch lichtscheue Regelwerk wird, wie nun bekannt, nicht nur zwischen Lichtenfels- und Löwelstrasse kursieren. Abgesehen von den ausbaldowerten Details dreht sich die Frage derzeit, um das Wann. Im April wirds, und das bestätigt Marcin Kotlowski, Sprecher von Medienstaatssekretär Josef Ostermayer, nichts mit dem Gesetz. ÖVP und SPÖ wollen es "vor dem Sommer". In Anbetracht der Klimaveränderung, der Jahreszeiten-Verschiebung, der Berücksichtigung aller EU-Anliegen und aus der Begutachtung resultierenden Unklarheiten wird es dann frühestens im September oder Oktober eine Novelle geben. atmedia.at