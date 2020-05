Schaffer verändert ihre Kommunikationsperspektive

Schaffer ist an Reichl und Partners Standort Wien als Account Direktorin tätig. Rainer Reichl charakterisiert sie als "wahre Spezialistin für Umstrukturierungsprozesse und Strategie-Entwicklung", die er als "immer bedeutender werdende Skills für die optimale Betreuung unserer Kunden" sieht.



Dementsprechend erstreckt sich Schaffers Verantwortungsbereich vom "Aufbau und der Leitung von Marketing- und Projektteams über Change Management, strategische Markenführung bis hin zum Portfolio-Management".



In ihrer vorhergehenden Arbeitsperiode war sie zuletzt als Marketing-Managerin von Heineken CEE sowie davon in gleicher Funktion bei Brau Union International und Steirerbrau tätig.



atmedia.at