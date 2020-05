Schärfere digitale Seitenblicke

Die Web-Adaption erfolgt in gestalterischer Orientierung am Magazin. Die Wesenszüge der neuen Seitenblicke.at-Edition sind Interaktivität, optimierte Ladezeiten und Benutzerfreundlichkeit.



Das Online-Erscheinungsbild zieht sich auch in die App hinein, die am iPhone, iPad und am iPod Touch nutzbar ist, hinein. Die App steht aus Marketing-Überlegungen heraus kostenlos zur Verfügung. Deren Inhaltskonzept dreht sich um Bildergalerien und getickerten News. Zur Viralisierung der Inhalte wurden die obligaten Social Media-Schnittstellen integriert.