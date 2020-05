Schärf und Damiri sind Content Garden

Das Unternehmen offeriert die Beratungsleistungen, die notwendig sind, um Content Marketing in Kommunikationsstrategien und das Marketing-Mix zu integrieren und kümmert sich auch um die Abwicklung der dazu notwendigen Maßnahmen.



Als erste Auftraggeber und Bezieher der diesbezüglichen Kompetenzen nennen Schärf und Damiri das Industrie-Unternehmen Indat und den Manstein Verlag. Mit der Omnicom Media Group Austria vereinbarten die beiden Content-Gärtner eine Vereinbarung. Dort ist Content Marketing als bedeutungsvoll klassifiziert und hat, laut Roland Divos, Director Digital Media Omnicom Mediagroup, "bisher eine von vielen verkannte Wichtigkeit".



Woher Schärf und Damiri das Rüstzeug für, die von ihnen angepeilte Content-Marketing-Verbreitung hernehmen ist einigermaßen rasch beschreibbar. Schärf ist Gründer und CEO von Asklubo. Damiri arbeitete sich aus dem Marketing des Musiksenders gotv über das Crossmedia-Management bei Goldbach Media Austria, die Agentur Yackety Yak in die Content-Gärtnerei vor. Gemeinsam verfügen sie, wie sie selbst erklären, "15 Jahre Erfahrung in den unterschiedlichsten Bereichen der Werbung wie TV, Online, Social Media und Online-Publishing.



atmedia.at