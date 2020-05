Savin gründet Ethnomarketing-Agentur

Savin, die serbische Wurzeln hat, wie sie erklärt, skizziert den Markt den sie sich als ihr unternehmerisches Betätigungsfeld gewählt hat so: "512.000 in Österreich ansässige Menschen stammen ursprünglich aus dem ehemaligen Jugoslawien. Das sind 6,1 Prozent der österreichischen Gesamtbevölkerung. Und davon sind drei- bis viertausend Menschen selbständig tätig."



Savin will das Kommunikations- und Marketingbewußtsein der in diesem Markt tätigen Unternehmen schärfen. Gleichzeitig will sie die entsprechenden Aufgaben, die Kunden dieser Unternehmen anzusprechen als Full-Service-Partnerin übernehmen. Das gilt, wie sie betont, auch für Werbungtreibende, die ausschließlich an den Zielgruppen, die andere muttersprachliche und kommunikationskulturelle Hintergründe haben, interessiert sind.



Milovan Savin, der Ehemann von Helena Savin, ist für die kreativen Aufgaben in der gemeinsamen Agentur verantwortlich. Die Agentur beginnt die Kommunikation im eigenen Sinne mit einer Promotion, in dessen Rahmen ein "Marketing-Komplettpaket" verlost wird und deren Werbemittel so aussehen: