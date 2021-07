Sat.1 zieht bei "Mila" die Reißleine

In Österreich, wo "Mila" bei Puls 4 zu sehen ist, ändert sich vorerst nichts. "Puls 4 hält an seiner Vorabend-Programmierung mit ,Mila’ auch weiterhin fest", teilte der Sender am Freitag in einer Aussendung mit.

"Die genaue Folgenanzahl wird noch bekannt gegeben. Der Sendeplatz um 19.20 Uhr bleibt ebenfalls erhalten", hieß es bei Puls 4.

Auch dort ist die mit viel Aufwand beworbene Romantic Comedy bisher weit hinter den Erwartungen zurückgeblieben. Am werbetechnisch so wichtigen

Vorabend erzielte Puls 4 in den jungen Zielgruppe nur Marktanteile unter drei Prozent, die Reichweiten lagen zwischen 16.000 und 30.000 Zusehern.