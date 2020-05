SAT.1 treibts wieder bunter

Die Mehrfarbigkeit des Logos soll als Variabiliität und Modernität der Programmfarben" verstanden werden. Neben dem Ball erhält die On- und Off-Air-Ansprache einen frischen Anstrich. Zur Konzertierung der Image-Politur lanciert SAT.1 Ende August eine Werbekampagne. Im ersten Flight - in Printanzeigen, auf Plakaten und City Lights - in dem "Die Harald Schmidt Show" beworben wird, wird das Redesign ebenfalls zu sehen sein.



In der Kampagne werden auch die, das Programm und die Medienmarke prägendsten Akteure wie Harald Schmidt, Johannes B. Kerner, Annette Frier, oder Jeannette Biedermann auftreten.