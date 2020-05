SAT.1 Gold wird rein deutsches Programm

"Wir werden nur deutschen Content und nichts Synchronisiertes on Air haben", sagt Hofem-Best vom Nachrichten-Magazin Focus dazu befragt. Die Zuschauerinnen werden mit Serien wie Ein Bayer auf Rügen oder Wolffs Revier versorgt. Ulrich Meyer wird drei Informationsformate liefern. Und es wird zu einem Wiedersehen mit frühere gezeigten Ausgaben von Talkshows der Sendergruppe wie Kerner, Pilawa und Britt kommen.



Mit dem Launch soll der Eigenproduktionsanteil an SAT.1 Gold acht Programm-Stunden ausmachen.



Hofem-Best ist wie für diesen Sender auch für den, derzeit unter dem Arbeitstitel ProSieben MAXX firmierenden Sender verantwortlich. Hiermit will die Sendergruppe einen "Bruder" zu SAT.1 Gold etablieren. Dessen Vorbild ist das in Norwegen laufende Programm der Sendergruppe Max.



Das Konzept für diesen liegt schon seit 2011 vor. Die Zielgruppe dieses Programms sind wohlhabende Männer in einer vergleichbaren Altersklasse wie die SAT.1 Gold-Zuschauerinnen, die, wie es im Vorjahr dazu hieß, "aus der ProSieben-Programmierung hinauswachsen" und den Sendern und der Sendergruppe als Zielgruppe verloren gehen.



Beide Sender und deren Zielgruppen-Definition macht sehr viel Sinn. Zuschauer, die nicht mehr, in der eigentlich ohnehin obsoleten Definition als nicht mehr werberelevant gelten, da sie das 50. Lebensjahr erreichten, sind weitaus wohlhabender als jüngere Zielgruppen und aufgrund der hohen Lebenserwartung kaufkräftigere und attraktivere Zuschauer-Schichten.



atmedia.at