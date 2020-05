Sarkozys Medien-Staatsstreich

fr // Plötzlich beginnen die französischen Oppositonsparteien sich gegen die Medienpolitik von Staatspräsident Nicolas Sarkozy aufzulehnen. Von den am 5. Jänner in Kraft tretenden neuen Gesetzen bleibt einstweilen nur jenes übrig, dass den öffentlich-rechtlichen Sendern verbietet nach 20 Uhr Werbung auszustrahlen. Im Kern ist Sarkozy bemüht, die Staatssender unter die rigide Kontrolle des Präsidenten zu bringen und seine Freunde, die an den Hebeln der Macht in den privaten Medien stehen, durch die Erhöhung der wirtschaftlichen Möglichkeiten, gewogen zu halten. Der Standard, Seite 3