Sarkozy hilft der Presse

fr // Der französische Staatspräsident Nicolas Sarkozy will der französischen Presse auf die Beine helfen. Steuermillionen und eine Strukturreform sollen die Printmedien-Branche nachhaltig rentabel machen. Sarkozy plant, die Zuschüsse für die Auslieferung von Zeitungen und Magazinen um 62 Millionen Euro zu erhöhen. Er sieht es als seine Aufgabe der Presse so wie der Autobranche zu helfen. Es zeichnet sich ein Dreijahresplan ab. So werden die Online-Medien von der Gewerbesteuer befreit. Investition in Print- und Online-Medien sollen steuervergünstigt werden. Und die Vertriebssysteme bedürfen einer Modernisierung.