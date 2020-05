Santa Claus Pepsi-Urlaub

Bemerkenswert daran ist, dass im Spot Coca-Cola als Marken und Produkt den ersten Auftritt hat. Wohl um den Auftritt des bärtigen Mannes in Rot zu erklären und zu verdeutlichen. Weiters auffällig ist, dass Santa Claus sich inmitten von Menschen aufhält also ein Social Claus ist.



In den Coca-Cola-Kampagne ist Santa Claus in den meisten Fällen ein Einzelgänger und als gott-ähnliche Figur stilisiert, die Gutes tut und Gutes bringt, dem aber jegliche Sozialisation auf der Erde fehlt. Pepsi macht aus seinem urlaubenden Santa Claus eine volks- und kundennahe Figur, die zu Weihnachten einen Job macht. Womit wiederum die Nähe von Pepsi zu der Zielgruppe kommuniziert wird.



