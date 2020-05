Sanierungsfall Gruner+Jahr Österreich

Die Verlagsgruppe News würde nur mehr 105 Millionen Euro bereinigten Umsatz erwirtschaften, wiederholt Siebenhaar eine zuletzt immer wieder kolportierte Summe. Außer den Titeln Woman und TV-Media läuft für Gruner+Jahr "in Wien nichts mehr rund".



Und das schwache österreichische Auslandsgeschäft ist, wie die Handelsblatt-Analyse ergab, "kein Einzelfall" für den Magazin-Konzern, dessen "große internationale Zeiten sich dem Ende zuneigen". Seit Jahren zieht sich Gruner+Jahr aus internationalen Märkte zurück. Zuletzt aus Polen.



Die Verlagsgruppe News wird von Gruner+Jahr "mittelfristig auf die Verkaufsrampe geschoben". Siebenhaar bezieht sich in dieser Prognose auf "ehemalige Manager". Und die Bertelsmann-Tochter verabschiedet sich sukzessive vom Auslandsgeschäft. Überhaupt hätten die Gesellschafter Bertelsmann und die Jahr-Familie das Zeitschriftenverlagsgeschäft "abgeschrieben". Die Jahrs hätten "ihre Anteile am liebsten verkauft". Und Thomas Rabe, der Bertelsmann-Vorstandsvorsitzende, hält die Zeitschriften-Tochter für "nur noch eine Zitrone mit überschrittenem Haltbarkeitsdatum, die es optimal auszupressen gilt".