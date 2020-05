Samsung Österreich stärkt Unternehmenskommunikation

Bálint ist seit August 2012 als Unternehmenssprecherin tätig. Weder ist Mitbegründer der, in Klagenfurt beheimateten Kommunikationsagentur Die Wederei, die ihm die zeitlichen Ressourcen lässt, um bei Kobza Integra als Senior Consultant tätig zu sein. Seine berufliches Tätigkeitsfeld ist seit mittlerweile zehn Jahren die Medien- und Öffentlichkeitsarbeit für Technologie-Unternehmen.



Weder betreut Samsung Österreich in kommunikationsstrategischen Belangen und ist für die Konzeption und Koordination von PR-Maßnahmen des Agentur-Auftraggebers verantwortlich.



Bálint managt die gesamte externe Kommunikation sowohl auf Unternehmens- als auch auf Produktebene von Samsung Österreich. Weiters liegen noch die Corporate Social Responsibility in ihren Händen.



