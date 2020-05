Samariterbund plädiert für mehr Hilfesbereitschaft

Diese Social Awareness-Kampagne soll Menschen die Bedeutung von Erste-Hilfe-Maßnahmen und Erste-Hilfe-Kursen verdeutlichen.



Für die Kreativ-Arbeit ist die diamond:dogs group verantwortlich. Die Agentur wählte als Ansatz der Umsetzung die Brisanz, die in der Unentschlossenheit liegt, die sich wiederum in der Unsicherheit von Menschen, adäquate Sofort- und Notfallshilfe leisten zu können, nährt. Die Kampagne soll ein "Call-to-Action" sein und zum Absolvieren eines Erste-Hilfe-Kurses beim Samariterbund motivieren.



Die Botschaft, dass Zeit "nicht alle Wunden heilt" wird per TV, Radio und Printmedien österreichweit gestreut. Der Kampagnen-Zeitraum beginnt am 24. Oktober 2012 und endet Mitte Jänner 2013.



atmedia.at