Salzburger Nachrichten verstärken Zielgruppen-Präsenz

Pole Position und Pure Alps sind beide als niederfrequente Premium-Magazine geplant und gestaltet, die an ausgewählten Vertriebspunkten an die in Frage kommenden Zielgruppen verkauft werden. Beide Titel sind in ihrer Perspektive auf die Themen auf die Region Salzburg respektive das Lifestyle-Magazin darüber hinaus auf Tirol, das Salzkammergut und Bayern fokussiert.



Pure Alps für Gäste der "gehobenen Gastronomie und Hotellerie" wird in drei Sprachen - Deutsch, Englisch und Russisch - produziert und in ausgewählte Vier- und Fünf-Sterne-Hotels, Luxusshops, etc. distribuiert.