Salzburger Nachrichten bekommen Wochenende

Das Inhaltsmix der Beilage dreht sich um "brisante Themen, die die Menschen bewegen" in Form von Kommentaren, Analysen, Reportagen und Interviews. Dazu werden klassische Wochenend-Inhalte zu Freizeitthemen wie Reisen, Mode, Wohnen, Essen, Tiere, Garten, etc. integriert.



Die erste Ausgabe von Wochenende erscheint am 19. Oktober 2013.



Das ist das zweite Angebot der Tageszeitung, das im Beilagen-Sektor im Herbst 2013 eigführt wird. Im September erscheint erstmals Dahoam.