Salzburger locken Mailänder

at, it // Unter "Il Salisburghese in città" präsentiert der Salzburger Tourismus-Marketing-Verbund ARGE Italien in Mailand eine Werbeoffensive. Und zwar wird von 2. bis 31. Mai von Salzburger Fremdenverkehrsregionen in Mailand und Umgebung per Print-Insertionen in regionalen Tageszeitungen, OnAir-Promotions auf fünf lokalen Radiostationen und Online-Werbung auf drei Portalen "klassisch" geworben.