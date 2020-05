Salzburg24.at von Russ zu Dasch

atEine "Flurbereinigung" geht in Salzburg über die Bühne. Das Vorarlberger Medienhaus trennt sich von dem 2007 gegründeten Regional-Portal Salzburg24.at und tritt oder verkauft das dieses an die Salzburger Nachrichten. Dieser "Rückzug" des Vorarlberger Medienhauses aus der Dasch-Region findet, wenn die Signale richtig zu verstehen sind, in aller Freundschaft statt. Indizien dafür sind, die fortgesetzte Vermarktung von Salzburg24.at durch austria.com/plus und eine vereinbarten IT-Partnerschaft des Portals mit den früheren Geschwister VOL.at und Vienna Online.