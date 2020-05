Salzburg Plus TV startet

Salzburger Symbiose

Zu empfangen ist das Programm via Antenne, Kabel und Live-Stream auf salzburgplus.at. Online wird von Sendermacher Mediahouse ein zusätzliche OnDemand- und Serviceprogramm veröffentlicht. Die Sendungen werden von Philip Stögner, Nina Behrendt, Joe Kubesch, Lydia Eibl und Mediahouse-Geschäftsführer Wolfgang Angermüller moderiert und präsentiert.



Angermüller ist gemeinsam mit Michael Rinner der Salzburg Plus-Macher. Mediahouse beliefert RTL und Servus TV mit Inhalten. Konflikte mit dem Red Bull-Sender gibt es nicht. Der Salzburg Plus-Sendestart geht einher mit der Reduktion der Salzburg-Inhalte bei Servus TV. Beide Anbieter verfolgen eine regionale Symbiose. Salzburg Plus steht eine technische Reichweite von 1,75 Millionen Einwohner in der Region zur Verfügung.