Salami-Taktik

Keine Online-Geschäftsmodelle

Greenfield argumentiert, dass Bewkes der Ansicht sei, die Magazinsparte, die unter zehn Prozent des Time Warner EBITDA-Ergebnisses ausmache und in der es überdies nicht in absehbarer Zeit möglich sei, profitable Online-Geschäftsmodelle zu realisieren, könne abgestossen werden. Time Warner trennt sich, wie in den letzten Tagen kommuniziert, von Time Warner Cable und von AOL Time Warner.