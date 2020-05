Saint Elmos hält Pfizer den Rücken frei

Die Produktpräsentation wurde um das Team ThermaCare-Forum erweitert. Dieses wurde zur Produkt-Image-Pflege installiert und transportiert die Botschaft: Gemeinsam gegen Schmerzen. In dieser Gemeinschaft wurde auch noch das "Zieh die Schmerzbremse!"-Gewinnspiel platziert. Zu diesem Zweck installierte die Agentur auf Plätzen in Berlin Schmerzbremsen, um deren Nutzer mit Produktproben auszustatten.



"Die Zukunft gehört Ideen, die sowohl in der virtuellen wie auch der realen Welt funktionieren", skizziert Dennis Pfisterer, Geschäftsführer von Saint Elmo's.



Und ohne Mediakosten. Das hat Pfisterer nicht gesagt. Jedoch funktioniert ThermaCare im Online-Bereich über Owned und Earned Media.



atmedia.at