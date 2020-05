Saftiger Apfel

int // Apple Inc. verzeichnet am Ende des dritten Quartals seines laufenden Geschäftsjahres sowohl einen steigenden Umsatz und Nettogewinn wie auch einen Anstieg des Gewinns pro Aktie. Gegenüber dem Vergleichsquartal 2008 war der Umsatz von 7,46 auf 8,34 und der Netto-Gewinn von 1,07 auf 1,23 Milliarden US-Dollar gestiegen. In Folge legte der Gewinn pro Aktie von 1,19 auf 1,35 US-Dollar zu. Die Bruttogewinnspanne stieg von 34,8 auf 36,3 Prozent. Der Umsatz Apple´s außerhalb der USA macht 44 Prozent aus. atmedia.at