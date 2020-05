at // Saatchi & Saatchi Österreich wird im kommenden Jahr aufgelöst wie "Horizont Austria" in der heute erschienen Ausgabe berichtet. Der Abgang von Geschäftsführer Michael Nitsche gemeinsam mit dem mobilkom austria-Etat dürfte der Grund für die Beendigung der Geschäftstätigkeit in Österreich sein. Die zur Publicis Groupe gehörende Agentur war seit 1989 in Österreich aktiv. Horizont Austria, Nr. 49, Seite 1