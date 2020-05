Saalbach-Hinterglemms Online-Viertel

Die Tourismus-Region setzt auf einen Mix aus TV- und Radio-Werbung im deutschsprachigen Raum und in den Niederlanden, Außenwerbung in deutsche Städten und in Wien sowie Online-Werbung. Ein Viertel seines Marketingbudgets investiert die Tourismus-Region in Online-Aktivitäten.



Die Marketingstrategie dreht sich einmal um die Marke Saalbach-Hinterglemm und um die Traffic-Generierung für Saalbach.com. Als Online-Marketing-Dienstleister fungiert Tiscover. Das Unternehmen erweiterte das Online-Media-Mix um Mobile Marketing und erzielte, wie es dazu mitteilt, "sehr gute Erfolge". Für die bevorstehende Sommersaison 2011 will Saalbach-Hinterglemm "verstärkt online werben".